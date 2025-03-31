Трамп пригрозив Зеленському через бажання переглянути угоду про метали — ЗМІ

Трамп роздратований бажанням Зеленського переглянути угоду про корисні копалини. Фото: Yahoo News

Про критику українського лідера з боку американського президента повідомило видання The Washington Post після розмови Трампа із журналістами на борту президентського літака Air Force One 31 березня.

На тлі попередніх новин ЗМІ про те, що Трамп «розлючений» через спроби Путіна відстрочити припинення вогню та висловлювання сумнівів від нього щодо авторитетності та законності президента Зеленського, американський лідер прокоментував відносини з президентом РФ. За його словами, він досі довіряє Путіну.

«Я не думаю, що він не дотримається свого слова», — сказав Трамп.

При цьому президент США вважає, що не відчуває, що його стосунки з Путіним перебувають на «низькому рівні». Водночас він не приховує своєї зневіри від слів кремлівського керівника.

«Деякі речі, які він сказав за останні день-два, пов'язані із Зеленським, тому що коли він вважає, що Зеленський не заслуговує на довіру, він повинен укладати угоду з ним, незалежно від того, подобається він вам чи не подобається», — зазначив Трамп.

У контексті згадок про Зеленський Трамп також згадав про угоду щодо корисних копалин. За його словами, лідери вже її уклали, а тепер український президент намагається її змінити, бо нібито «хоче до НАТО».

«Я думаю, він [Зеленський] намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, дуже великі проблеми», — сказав американський президент, передає Reuters.

З його слів, Зеленський все ще розраховує на вступ України до НАТО, проте, на думку Трампа, Київ ніколи не стане частиною альянсу. «Зеленський це розуміє», — додав Трамп.