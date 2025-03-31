Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Трамп пригрозив Зеленському через бажання переглянути угоду про метали — ЗМІ

31 березня 2025, 11:07

Трамп пригрозив Зеленському через бажання переглянути угоду про метали — ЗМІ

Трамп роздратований бажанням Зеленського переглянути угоду про корисні копалини. Фото: Yahoo News Трамп роздратований бажанням Зеленського переглянути угоду про корисні копалини. Фото: Yahoo News

Про критику українського лідера з боку американського президента повідомило видання The Washington Post після розмови Трампа із журналістами на борту президентського літака Air Force One 31 березня.

На тлі попередніх новин ЗМІ про те, що Трамп «розлючений» через спроби Путіна відстрочити припинення вогню та висловлювання сумнівів від нього щодо авторитетності та законності президента Зеленського, американський лідер прокоментував відносини з президентом РФ. За його словами, він досі довіряє Путіну.

«Я не думаю, що він не дотримається свого слова», — сказав Трамп.

При цьому президент США вважає, що не відчуває, що його стосунки з Путіним перебувають на «низькому рівні». Водночас він не приховує своєї зневіри від слів кремлівського керівника.

«Деякі речі, які він сказав за останні день-два, пов'язані із Зеленським, тому що коли він вважає, що Зеленський не заслуговує на довіру, він повинен укладати угоду з ним, незалежно від того, подобається він вам чи не подобається», — зазначив Трамп.

У контексті згадок про Зеленський Трамп також згадав про угоду щодо корисних копалин. За його словами, лідери вже її уклали, а тепер український президент намагається її змінити, бо нібито «хоче до НАТО».

«Я думаю, він [Зеленський] намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, дуже великі проблеми», — сказав американський президент, передає Reuters.

З його слів, Зеленський все ще розраховує на вступ України до НАТО, проте, на думку Трампа, Київ ніколи не стане частиною альянсу. «Зеленський це розуміє», — додав Трамп.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Володимир Зеленський корисні копалини Дональд Трамп Угода
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
12:51
Могилу загиблого російського пропагандиста розгромили у Криму
12:07
Між окупованими Донецьком та Волновахою у тестовому режимі запустили тепловози
08:58
Війська РФ просунулися біля трьох населених пунктів Донецької області — DeepState
23:28
Головне за день: Удари по Харкову, Дніпру та Кривому Розі
09:47
У Маріуполі партизани підпалили стоянку окупантів — знищено техніку та боєкомплект
08:51
В окупованому Луганську виникла пожежа після атаки дронів — їх збили над заводом
23:00
Головне за день: Путін просить «зовнішнє управління» для України. Атака по Дніпру
22:56
В окупованому Луганську спрацювала ППО — видніється пожежа
17:56
Росіяни хочуть відновити НПЗ у захопленому Лисичанську
17:20
В окупованому Лисичанську після обстрілу обрушилися кілька поверхів багатоповерхівки
12:03
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:29
Головне за день: Атаковані Дніпро та Харків. РФ намагається перерізати трасу на Костянтинівку
17:03
У «ДНР» — новий «голова уряду» — ще один росіянин
15:34
У Горлівці знову активні дрони: «ДНР» заявила про атаку БПЛА на автомобіль
13:31
Окупанти забирають «козаків» Донеччини на фронт — ЦНС
12:20
РФ повернула в Україну ще п'ятьох дітей
10:50
В окупованій Новій Каховці критичний дефіцит антибіотиків
23:00
Головне за день: Україна готується до рекордного імпорту газу. Суд у Ростові над полоненими українцями
21:16
Вислужився: Путін забирає одного з «чиновників ДНР» назад до Росії
19:34
В окупованій Горлівці автобус врізався у будівлю після атаки дрона
усі новини
12:51
Могилу загиблого російського пропагандиста розгромили у Криму
12:50
На село в Бєлгородській області знову впала російська авіабомба, але влада заявила про атаку БПЛА
12:21
Апеляція ВАКС знизила заставу ексголові Хмельницької МСЕК до 130 млн
12:07
Між окупованими Донецьком та Волновахою у тестовому режимі запустили тепловози
12:01
Окупанти вдарили по прифронтовому Покровську: поранено цивільних
11:52
Поранено 11 осіб: РФ атакує дронами та артилерією Херсонщину
11:39
У Москві заявили, що РФ і США розпочали переговори про рідкісноземельні метали
11:19
Армія РФ за добу атакувала Донеччину понад 20 разів, пошкоджено будинки та адмінбудівлі
11:07
Трамп пригрозив Зеленському через бажання переглянути угоду про метали — ЗМІ
11:05
Росіяни за добу поранили двох цивільних у Донецькій області
10:55
У Покровському районі пожежно-рятувальна частина потрапила під обстріл РФ
10:39
Миколаївка потрапила під обстріл, у місті лунали вибухи
10:30
Нацгвардія відбила штурм РФ на півдні: знищено танки та БМП
09:49
В окупації дітям розповідають, що VPN «вбиває мозок»
09:48
РФ атакувала Україну балістикою та дронами: ППО збила 57 цілей
09:20
Російські дрони атакували Харків: під удар потрапили житлові будинки, підприємство та склад
08:58
Війська РФ просунулися біля трьох населених пунктів Донецької області — DeepState
16:55
Сили оборони на Покровському напрямку зірвали штурм РФ та знищили техніку
15:22
Люди живуть у нелюдських умовах, росіяни щодня завдають ударів: яка ситуація у Торецькій громаді
14:45
Росія скинула 1310 авіабомб і запустила понад 1000 дронів за тиждень — Зеленський
усі новини
ВІДЕО
ЗС РФ знову скинули російську авіабомбу на Бєлгородську область. Фото: кадр із відео На село в Бєлгородській області знову впала російська авіабомба, але влада заявила про атаку БПЛА
31 березня, 12:50
Нацгвардія знищила танки і БМП РФ на півдні. Фото: кадр із відео Нацгвардія відбила штурм РФ на півдні: знищено танки та БМП
31 березня, 10:30
На покровському напрямку під час спроби штурму знищили танк. Фото: скріншот з відео Сили оборони на Покровському напрямку зірвали штурм РФ та знищили техніку
30 березня, 16:55
Наслідки атаки містом Суми. Фото: ДСНС Росія скинула 1310 авіабомб і запустила понад 1000 дронів за тиждень — Зеленський
30 березня, 14:45
Партизани спалили важливий комплекс росіян у Херсонській області. Фото: ГУР На Херсонщині партизани спалили важливий російський комплекс: деталі
30 березня, 12:36
Машина «Нової пошти» у Родинському потрапила під обстріл. Фото: скриншот з відео Машина «Нової пошти» у Родинському потрапила під обстріл: поранено водія
30 березня, 10:15

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір