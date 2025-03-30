РФ вдарила дронами по Харкову: є жертви, багато постраждалих, серед них — діти

Росіяни атакували Харків. Фото: ДСНС

Російські окупанти ввечері, 29 березня, випустили сім дронів по житлових кварталах, лікарні та інфраструктурі Харкова. Внаслідок ударів двоє людей загинули, крім того, 35 людей — отримали поранення. Про це повідомив мер Ігор Терехов.



«Загинули двоє мирних людей — чоловік і жінка. 35 поранених, у тому числі п'ятеро дітей. 13 людей госпіталізовано, одна дівчина-підліток — у тяжкому стані», — зазначив він.





За словами Терехова, під удар потрапив військовий шпиталь.



Як зазначається, у Шевченківському районі пошкоджено 27 житлових будинків, майже тисяча вибитих вікон. Зруйновано ринок, РАГС, Будинок проектів, коледж, гуртожиток, де мешкають ВПО. Згоріли понад десять цивільних авто, гаражі.



Холодногірський район також постраждав. Зруйновано 32 приватні будинки, вибито понад 120 вікон.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ минулої доби, 29 березня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Пошкоджено житлові будинки, лінії електропередач та авто.