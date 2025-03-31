Росіяни за добу поранили двох цивільних у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 30 березня, атакувала Покровськ Донецької області. Двоє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 30 березня росіяни поранили 2 жителів Донецької області: у Покровську», — зазначив він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинула 3121 особа, отримали поранення — 6884 людини. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що окупанти в ніч на 31 березня запустили по Україні дві балістичні ракети та 131 дрон. Сили протиповітряної оборони збили 57 російських цілей.