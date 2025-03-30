На Курщині загинув один військовослужбовець ЗС РФ під час обстрілу

Курська область потрапила під обстріл. Фото: Астра

Внаслідок авіаційного удару в російській Курській області загинув один солдат ЗС РФ, ще один — отримав поранення. Про це повідомляє телеграм-канал Астра.



Як зазначається, 26 березня було завдано удару двома авіабомбами по будівлі школи, яка не працювала. Установа сильно пошкоджена. Це сталося у селі Кондратівка у Білівському районі Курської області.



Село Кондратівка знаходиться за 5 км від кордону з Україною.



Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що українські сили фізично присутні на території Курської області РФ, і це відіграє роль стримувального фактора, що запобігає можливому вторгненню російських військ у Сумську область.