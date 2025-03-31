Російські дрони атакували Харків: під удар потрапили житлові будинки, підприємство та склад

Наслідки російського удару по Харкову в ніч проти 31 березня. Фото: ОВА

Російські безпілотники «Шахед» завдавали ударів по Харкову протягом ночі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, близько другої години ночі один із дронів влучив у будівлю цеху. Це цивільне підприємство у Київському районі міста, уточнив голова Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок атаки також пошкоджено три багатоквартирні будинки, дитячий садок, культурно-спортивний комплекс, автомобілі. За словами Синєгубова, постраждали троє людей — у них гостра реакція на стрес. Загиблих немає.

Крім того, близько п'ятої ранку два дрони «Шахед» влучили у дах виробничої будівлі та у склад, виникла пожежа.

Загалом упродовж ночі у Харкові сталося шість вибухів внаслідок атаки російських безпілотників, повідомив Терехов.