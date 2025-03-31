Армія РФ за добу атакувала Донеччину понад 20 разів, пошкоджено будинки та адмінбудівлі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 30 березня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки та адміністративні будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Покровську поранено 2 будинки, пошкоджено 5 будинків. У Добропіллі пошкоджено господарчі споруди і 4 автомобілі. У Мирному Гродівської громади зруйновано будинок.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю. У Веселій Горі Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю. У Костянтинівці пошкоджені 3 приватні будинки і мікроавтобус. В Андріївській громаді пошкоджено адмінбудівлю.





Бахмутський район. У Сіверську зруйновано 2 двоповерхівки, пошкоджено 8 приватних будинків.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 30 березня, атакувала Покровськ Донецької області. Двоє людей отримали поранення.