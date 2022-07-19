Екс-генпрокурорку Венедиктову очікує призначення на дипломатичному фронті - Арахамія

Колишню генеральну прокурорку Ірину Венедиктову можуть призначити на дипломатичну посаду. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.



«Ми очікуємо вже за кілька днів, можливо за тиждень, її нове призначення на дипломатичному фронті», - сказав Арахамія в ефірі Національного телемарафону.



19 липня Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення Ірини Венедиктової з посади голови офісу генпрокурора.



Венедиктова обіймала цю посаду з 17 березня 2020 року, перед цим очолювала парламентський комітет із правової політики як депутат від «Слуги народу» та була директором Держбюро розслідувань з 2019 по 2020 роки.