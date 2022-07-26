Пожежа на нафтобазі у Донецьку. «ЛНР» оголосила про захоплення Вуглегірської ТЕС. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- У Донецьку після вибухів спалахнула нафтобаза. Вогонь гасили до полудня. Постраждалі у Горлівці після обстрілу.
- У «ДНР» хочуть захопити всю область до кінця серпня та змінюють міські номери на російський код.
- Обстріли Донецька область. Удар по Бахмуту та «Артемсолі», горять поля пшениці у Покровському районі.
- Бої навколо Вуглегірської ТЕС. Бойовики заявляють про взяття станції під контроль-що їм це дасть?
- У Міноборони РФ заявляють, що у Слов'янську «готується жахлива провокація» із застосуванням отруйних речовин.
- Штурми на Луганщині. Окупанти спалюють населені пункти, ЗСУ знищила казарму російських військових у захопленому Лисичанську.
- Загарбники хочуть повернути Маріуполю радянську назву. Гуманітарну допомогу у порядку живої черги більше не видають.
- Як виживають жителі Маріуполя — літній душ у дворах, багаття із ящиків від боєприпасів.