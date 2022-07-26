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Пожар на нефтебазе в Донецке. «ЛНР» объявила о захвате Углегорской ТЭС. Главное за день ►

26 июля 2022, 23:45

Пожар на нефтебазе в Донецке. «ЛНР» объявила о захвате Углегорской ТЭС. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • В Донецке после взрывов загорелась нефтебаза. Огонь тушили до полудня. Пострадавшие в Горловке после обстрела.
  • В «ДНР» хотят захватить всю область до конца августа и меняют городские номера на российский код.
  • Обстрелы в Донецкой области. Удар по Бахмуту и «Артемсоли», горят поля пшеницы в Покровском районе.
  • Бои вокруг Углегорской ТЭС. Боевики заявляют о взятии станции под контроль- что им это даст?
  • В Минобороны РФ заявляют, что в Славянске «готовится чудовищная провокация» с применением ядовитых веществ.
  • Штурмы на Луганщине. Оккупанты сжигают населенные пункты, ВСУ — уничтожила казарму российских военных в захваченном Лисичанске.
  • Захватчики хотят вернуть Мариуполю советское название. Гуманитарную помощь в порядке живой очереди больше не выдают.
  • Как выживают жители Мариуполя — летний душ во дворах, костер из ящиков от боеприпасов.

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