Пожар на нефтебазе в Донецке. «ЛНР» объявила о захвате Углегорской ТЭС. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- В Донецке после взрывов загорелась нефтебаза. Огонь тушили до полудня. Пострадавшие в Горловке после обстрела.
- В «ДНР» хотят захватить всю область до конца августа и меняют городские номера на российский код.
- Обстрелы в Донецкой области. Удар по Бахмуту и «Артемсоли», горят поля пшеницы в Покровском районе.
- Бои вокруг Углегорской ТЭС. Боевики заявляют о взятии станции под контроль- что им это даст?
- В Минобороны РФ заявляют, что в Славянске «готовится чудовищная провокация» с применением ядовитых веществ.
- Штурмы на Луганщине. Оккупанты сжигают населенные пункты, ВСУ — уничтожила казарму российских военных в захваченном Лисичанске.
- Захватчики хотят вернуть Мариуполю советское название. Гуманитарную помощь в порядке живой очереди больше не выдают.
- Как выживают жители Мариуполя — летний душ во дворах, костер из ящиков от боеприпасов.