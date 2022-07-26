Пожар на нефтебазе в Донецке. «ЛНР» объявила о захвате Углегорской ТЭС. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

В Донецке после взрывов загорелась нефтебаза. Огонь тушили до полудня. Пострадавшие в Горловке после обстрела.

В «ДНР» хотят захватить всю область до конца августа и меняют городские номера на российский код.

Обстрелы в Донецкой области. Удар по Бахмуту и «Артемсоли», горят поля пшеницы в Покровском районе.

Бои вокруг Углегорской ТЭС. Боевики заявляют о взятии станции под контроль- что им это даст?

В Минобороны РФ заявляют, что в Славянске «готовится чудовищная провокация» с применением ядовитых веществ.

Штурмы на Луганщине. Оккупанты сжигают населенные пункты, ВСУ — уничтожила казарму российских военных в захваченном Лисичанске.

Захватчики хотят вернуть Мариуполю советское название. Гуманитарную помощь в порядке живой очереди больше не выдают.

Как выживают жители Мариуполя — летний душ во дворах, костер из ящиков от боеприпасов.