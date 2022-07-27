Війська РФ зруйнували понад 18 тисяч цивільних об'єктів в Україні - МВС

27 липня 2022, 14:42

Війська РФ зруйнували понад 18 тисяч цивільних об'єктів в Україні - МВС

В Україні військами Росії зруйновано понад 18 тисяч цивільних об'єктів та понад 300 військових. Про це повідомив перший заступник Міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Він заявив, що російські війська по суті воюють із цивільним населенням.

Найбільша кількість обстрілів, за словами Єніна, зареєстрована у Луганській області – понад чотири тисячі. На Донеччині вибухи фіксувалися майже три тисячі разів, Миколаївську область обстрілювали майже 700 разів.

«Органи правопорядку щодня фіксують до півсотні обстрілів українських міст та селищ. Наприклад, лише за добу до поліції надійшла інформація про 36 обстрілів населених пунктів, внаслідок яких загинули 17 людей, 37 – отримали поранення і в тому числі дві дитини. Лише за ніч 23 ракети було запущено на мирні міста та поселення», - зазначив Єнін.

Нацполіція з початку широкомасштабного вторгнення розпочала понад 24,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями росії та їхніми поплічниками.

Раніше в Офісі президента в черговий закликали російські війська залишити окупований Херсон після вчорашнього обстрілу стратегічно важливого у військовому плані Антонівського мосту.

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