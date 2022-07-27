Войска РФ разрушили более 18 тысяч гражданских объектов в Украине — МВД

В Украине войсками России разрушены более 18 тысяч гражданских объектов и более 300 военных. Об этом сообщил первый заместитель Министра внутренних дел Евгений Енин.



Он заявил, что российские войска по сути воюют с гражданским населением.



Наибольшее количество обстрелов, по словам Енина, зарегистрировано в Луганской области - более четырех тысяч. В Донецкой области взрывы фиксировались почти три тысячи раз, Николаевскую область обстреливали почти 700 раз.



«Органы правопорядка ежедневно фиксируют около полусотни обстрелов украинских городов и поселков. Например, только за сутки в полицию поступила информация о 36 обстрелах населенных пунктов, в результате которых погибли 17 человек, 37 получили ранения и в том числе два ребенка. Только за ночь 23 ракеты были запущены на мирные города и поселения», - отметил Енин.



Нацполиция с начала широкомасштабного вторжения начала более 24,5 тысячи уголовных производств по фактам совершения преступлений войсками РФ.

Ранее в Офисе президента в очередной призвали российские войска покинуть оккупированный Херсон после вчерашнего обстрела стратегически важного в военном плане Антоновского моста.