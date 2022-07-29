«ДНР»: Через обстріл в'язниці загинули 40 українських військовополонених

Під обстріл потрапила Оленівська виправна колонія на підконтрольній угрупованню «ДНР» території. Загинуло близько 40 українських військовополонених. Про це заявив «перший заступник голови мінінформації ДНР» Данило Безсонов, повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».



Безсонов запевняє, що удар по в'язниці було завдано імовірно системою HIMARS.



«Пряме влучення в барак з полоненими. Результат станом на зараз: 40 загиблих, 130 поранених. Поки що розбирають завали. Цифри можуть збільшитися», — повідомив він.