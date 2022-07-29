Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

Мінреінтеграції оновило перелік об'єднаних територіальних громад, що розташовані в районах проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації.



Так, станом на 27 липня поточного року до оновленого переліку входить дев'ять областей.



У Донецькій області таких громад 66, у Запорізькій області – 55, у Луганській області – 37, у Миколаївській області – 25, у Харківській області – 56, у Дніпропетровській області – 7, у Херсонській області – 49, у Сумській – 21 громад, у Чернігівській – 5.



Загалом у переліку перебуває 321 громада.



Переглянути актуальну інформацію про статус громади можна за посиланням на цифровій карті.