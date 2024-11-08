Вбивство цілої родини у Волновасі: двох окупантів засудили до довічного ув`язнення

У російському Ростові-на-Дону суддя засудив двох російських окупантів до довічного ув'язнення. Станіслава Рау та Антона Сопова визнали винними за масове вбивство у тимчасовій захопленій Волновасі Донецької області. Про це повідомляє російське видання Комерсант.



За версією слідства, наприкінці жовтня 2023 року військові розстріляли цілу родину Капканець. Зокрема, 53-річного Едуарда та його дружину Тетяну, двох дорослих синів з дружинами, дев'ятирічну онучку, чотирирічного онука та ще одного родича.



Своєю чергою, засуджені не признали привину, вони оскаржуватимуть судове рішення.



Раніше ми писали, що в російських ЗМІ повідомили, що затримали 2 росіян, які підозрюються у вбивстві сім'ї з дев'яти осіб у Волновасі Донецької області. Винуватцями росіяни назвали «військовослужбовців-контрактників з Далекого Сходу».



Зазначають, що затримані — контрактники в/ч 16871 21-річний Антон Сопов та 28-річний Станіслав Рау, — «ВЧК ОГПУ». За попередніми даними, мотивом злочину став конфлікт на побутовому ґрунті.