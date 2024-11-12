У Польщі перші добровольці-чоловіки підписали контракти з ЗСУ: деталі

У Польщі перші добровольці Українського легіону підписали контракти із ЗСУ. Фото: Міноборони

У Генеральному консульстві України у Любліні перша група громадян України, яка мешкає за кордоном, підписала контракти для проходження служби в «Українському легіоні». Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.



«Одразу після церемонії добровольці вирушили на військовий полігон Збройних сил Польщі для проходження базової підготовки. Вона триватиме 35 днів, після чого військовослужбовці матимуть змогу продовжити навчання за обраними спеціальностями на базах НАТО в Європі», — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві уточнили, що підготовка буде проводитись під керівництвом польських інструкторів із використанням сучасного озброєння. Також до навчань приєднаються командири ЗСУ з бойовим досвідом.



Нині до рекрутингового центру легіону надійшло близько 700 заявок від українців із різних країн Європи. Приєднатися до легіону можна через офіційний сайт чи українські дипломатичні установи у Європі.



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