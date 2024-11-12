Борис Джонсон припустив відправлення британських військ до України — Telegraph

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Фото: Gazeta.uz

Великій Британії, можливо, доведеться відправити наземні війська в Україну, якщо Трамп скоротить фінансування. Про це сказав експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю виданню The Telegraph.

Джонсон вважає, що Велика Британія має втрутитися у цю війну безпосередньо, якщо з'явиться загроза поразки Києва. Цього сценарію Європа не повинна допустити заради власної безпеки.

«Якщо Україна програє, то ми зіткнемося з ще більшою загрозою на наших кордонах, на кордонах Європи, де демократії стикатимуться з Росією», — сказав він.

Колишній прем'єр Великої Британії уточнив, що важкі наслідки української поразки відчують на собі насамперед країни Балтії та Грузія. Також це сколихне Тихоокеанський регіон.

«Хочу звернутися до людей, які не розуміють, навіщо нам підтримувати українців. Тому що в іншому випадку наша колективна безпека буде підірвана Росією, що посилилася, різні частини Європи виявляться під загрозою», — сказав Джонсон.

Він додав, що для недопущення такого катастрофічного сценарію може знадобитися відправка в Україну британських військ.

Колишній прем'єр зазначив, що у Республіканській партії США є люди, які зачаровані російським диктатором Володимиром Путіним. І їхня думка впливає на нового президента Америки. Водночас, за його словами, не можна говорити, що Трамп відразу віддасть Україну, як тільки повернеться до Білого дому.

Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вересні в Нью-Йорку виявив інтерес до двох пунктів його «плану перемоги».