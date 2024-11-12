«Непридатні – окрема каста»: лікарям ВЛК наказали всіх чоловіків визнавати придатними – нардеп

Народний депутат Анна Скороход. Фото: особиста сторінка Скороход у Фейсбук

В Україні є проблема неякісного проходження військово-лікарських комісій. Про це під час пресконференції щодо звіту про діяльність тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування можливих фактів порушення законодавства у силових структурах повідомила голова цієї ТСК, народний депутат Анна Скороход.



За її словами, дуже багато людей проходять ВЛК «за пару годин».



«А це просто неможливо. На жаль, держава на сьогодні не розуміє, що мертва людина коштує державі дорожче, ніж жива. І що потрібно змінити підхід до відбору, підхід до проходження ВЛК. Нам неодноразово самі лікарі говорили й негласно допомагали в тому, що мають вказівку – що «всі придатні». А «непридатні» – це окрема каста. Такого теж не може бути, це все має викорінюватись», – заявила Скороход.

Нагадаємо, що в Україні військові безперешкодно зможуть переводитись між військовими частинами.