В Україні військові безперешкодно зможуть переводитись між військовими частинами. Що потрібно знати

ЗСУ. Фото: особиста сторінка президента України Володимира Зеленського у Телеграм

12 листопада Кабінет міністрів України ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний та прозорий механізм переведення для військовослужбовців між військовими частинами ЗСУ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, це стосується переведень саме з ініціативи військових.



«Механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних сил України. Ми про це домовилися на зустрічі із громадянським суспільством у жовтні. Переведення будуть працювати через застосунок «Армія+». 72 години для перевірки рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через «Армію+». У разі відмови мають бути вказані зрозумілі причини. У разі погодження – зрозуміле рішення», – заявив Зеленський.



Глава держави зазначив, що Міноборони має проконтролювати дієвість затвердженого механізму.



«Технічна готовність старту – 15 листопада», – стверджує він.

Нагадаємо, що в Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп в областях, які є пріоритетними для атак РФ.