Підрив дамби Курахівського водосховища: в ОВА розповіли, які наслідки та чи затоплені села

Підрив дамби Курахівського водосховища. Фото: кадр із відео

Внаслідок пошкодження дамби Курахівського водосховища підтоплення житла не зафіксовані. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Він зазначив, що станом на 16:00 12 листопада з водосховища вилилося 15 мільйонів кубометрів води.



«На щастя, села на річці Вовча не затоплені. Продовжуємо слідкувати за ситуацією», – заявив начальник Донецької ОВА.

Нагадаємо, що 11 листопада джерела «Новин Донбасу» повідомили про руйнування Тернівської дамби Курахівського водосховища, після чого піднявся рівень води у річці Вовча.



Пізніше у Донецькій ОВА підтвердили пошкодження дамби водосховища та заявили, що це несе загрозу жителям двох областей.