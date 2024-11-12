Окупанти атакували Харків безпілотниками: є постраждалі

Російська армія 12 листопада двічі атакувала два райони у Харкові за допомогою безпілотників. Внаслідок удару постраждали три жінки. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Близько 14:00 у Салтівському районі Харкова зафіксували удар ворожого БПЛА. Тип ще встановлюється», — зазначив він.
За словами Синєгубова, внаслідок удару постраждали дві жінки: 50 років та 53 років, отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення.
Також пошкоджено електроопору, скління вікон у двох багатоповерхових будинках.
Крім того, начальник ОВА уточнив, що ще один безпілотник влучив в Слобідський район Харкова. Пошкоджено 11-поверховий житловий будинок.
Внаслідок удару постраждала 60-річна жінка, на місці надається медична допомога.
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