Окупанти атакували Харків безпілотниками: є постраждалі

Російська армія 12 листопада двічі атакувала два райони у Харкові за допомогою безпілотників. Внаслідок удару постраждали три жінки. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Близько 14:00 у Салтівському районі Харкова зафіксували удар ворожого БПЛА. Тип ще встановлюється», — зазначив він.



За словами Синєгубова, внаслідок удару постраждали дві жінки: 50 років та 53 років, отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення.



Також пошкоджено електроопору, скління вікон у двох багатоповерхових будинках.



Крім того, начальник ОВА уточнив, що ще один безпілотник влучив в Слобідський район Харкова. Пошкоджено 11-поверховий житловий будинок.



Внаслідок удару постраждала 60-річна жінка, на місці надається медична допомога.



Раніше ми писали, що 12 листопада у Дружківці було чути вибухи.