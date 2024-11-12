В українському «плані перемоги» Трампа зацікавили два пункти — FT

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Офіс президента України

Обраний президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вересні у Нью-Йорку виявив інтерес до двох пунктів його «плану перемоги». Про це пише британське видання Financial Times із посиланням на джерела у вівторок, 12 листопада.

Зазначається, що союзники України в Європі та США, включаючи впливових представників Республіканської партії, надали поради про те, як краще сформулювати пропозиції, які стимулювали б тісне співробітництво з Києвом, а не припиняли критично важливу допомогу країні.

Дві з цих ідей були викладені в «плані перемоги» України, який, за словами людей, які брали участь у його розробці, був орієнтований саме на Дональда Трампа. Згодом ці пропозиції були представлені Трампу, коли Зеленський зустрівся з ним у Нью-Йорку, пише FT.

Один із них передбачав заміну частини американських військ, дислокованих у Європі, українськими військами після війни з Росією.

Друге — вперше розроблене сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, союзником Трампа, за словами людей, які брали участь у розробці «плану перемоги» Зеленського, пропонує поділитися критично важливими природними ресурсами України із Заходом.

Дональд Трамп був «зацікавлений» цими двома пунктами, за словами особи, поінформованої про зустріч, зазначає британське видання.

Нагадаємо, за словами президента Фінляндії, переговори про припинення вогню в Україні можливі ще до інавгурації Дональда Трампа.