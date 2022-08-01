У МЗС України прокоментували вихід із порту Одеса судна із зерном

У день відкриття зернового коридору з українських портів світ зітхнув із полегшенням. На цьому наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.



«День полегшення для всього світу, особливо для наших друзів на Близькому Сході, Азії та Африці, коли перше українське зерно залишає Одесу після кількох місяців російської блокади. Україна завжди була надійним партнером і залишиться ним, якщо Росія дотримуватиметься своєї частини угоди», — написав Кулеба у Twitter.

Раніше стало відомо, що перше судно з українським зерном з початку нового етапу війни РФ проти України залишило одеський порт сьогодні, 1 серпня, о 8:30 за київським часом, суховантажне судно прямує Чорним морем до Лівану.