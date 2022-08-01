В МИД Украины прокомментировали выход из порта Одесса судна с зерном

В день открытия зернового коридора из украинских портов мир вздохнул с облегчением. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



«День облегчения для всего мира, особенно для наших друзей на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, когда первое украинское зерно покидает Одессу после нескольких месяцев российской блокады. Украина всегда была надежным партнером и останется им, если Россия будет соблюдать свою часть сделки», — написал Кулеба в Twitter.

Ранее стало известно, что первое судно с украинским зерном с начала нового этапа войны РФ против Украины покинуло одесский порт сегодня, 1 августа, в 8:30 по киевскому времени, сухогруз направляется по Черному морю в Ливан.