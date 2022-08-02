У МВС заявили, що РФ стягує свої війська на Південь України

02 серпня 2022, 12:25

У МВС заявили, що РФ стягує свої війська на Південь України

Росія стягує практично всі резерви своїх військ на південь України. Про це заявив радник голови МВС Ростислав Смирнов, зазначивши, що окупанти після доукомплектування можуть розпочати штурм на Миколаївському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

«Вони перекидають практично всі свої резерви, всі війська, які вони мають, на південь країни. Ми знаємо, що ворог навіть перекинув «знамениту» 35-ту армію, яка була на Київщині. Ми її знаємо чудово за Бучею, за іншими містами Київської області. Ворог стягує зараз абсолютно всі резерви, навіть ті, які стояли, чекаючи на команду», - сказав Смирнов в ефірі телемарафону.

У МВС вважають, що після доукомплектування батальйонно-тактичних груп РФ можуть розпочати штурмові дії.

Раніше експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) заявили, що росіяни перекидають війська з півночі Донецької області на південь України у бік Запоріжжя.

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