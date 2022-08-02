В МВД заявили, что РФ стягивает свои войска на Юг Украины

Россия стягивает практически все резервы своих войск на юг Украины. Об этом заявил советник главы МВД Ростислав Смирнов, отметив, что оккупанты после доукомплектования могут начать штурм на Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях

«Они перекидывают практически все свои резервы, все войска, которые они имеют, на юг страны. Мы знаем, что враг даже перекинул «знаменитую» 35-ю армию, которая была на Киевщине. Мы ее знаем прекрасно по Буче, по другим городам Киевской области. Враг изимает сейчас абсолютно все резервы, даже стоящие, ожидая команды», — сказал Смирнов в эфире телемарафона.

В МВД считают, что после доукомплектования батальонно-тактических групп РФ могут приступить к штурмовым действиям.

Ранее эксперты американского Института исследования войны (ISW) заявили, что россияне перебрасывают войска с севера Донецкой области на юг Украины в сторону Запорожья.