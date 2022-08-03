«ДНР»: У Кіровському районі Донецька через обстріл загинула жінка

В окупованому Донецьку вранці внаслідок обстрілу загинула мирна мешканка. Про це повідомляє так званий «штаб тероборони ДНР».



Як стверджують у «ДНР», жінка загинула у Кіровському районі.



Раніше «ДНР» повідомляла про двох загиблих та 25 поранених за добу.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області від обстрілів з боку російських військ за добу загинули четверо мирних жителів. Семеро людей було поранено.

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