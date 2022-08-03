ООН організує місію з пошуку фактів убивства військовополонених у Оленівці

ООН має намір найближчим часом запустити місію, яка візьметься за встановлення фактів трагедії в Оленівці, де загинули українські військовополонені. Про це повідомив генсекретар ООН Антоніу Гутерріш у ході прес-конференції.



Він зазначив, що Росія та Україна вимагали розслідування теракту.



«Ми отримуємо запити від Російської Федерації та запити від України провести розслідування щодо подій. Я вирішив, відповідно до своєї компетенції та повноважень, розпочати місію з пошуку фактів. Я не маю повноважень проводити кримінальні розслідування, але можу запустити місію з пошуку фактів», — заявив Гутерріш.



Він також додав, що в результаті роботи місії встановлені факти буде передано урядам України та РФ.



«Я сподіваюся, що ми зможемо домовитись про коло повноважень цієї місії. Ми шукаємо компетентних, незалежних людей... І ми сподіваємося мати всі можливості з обох сторін для доступу до всіх даних, необхідних для з'ясування правди про те, що сталося. Це питання, до якого ми підійшли дуже серйозно. І ми наполегливо працюємо над ним», — наголосив генсек ООН.