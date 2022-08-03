Україна не має підтверджених списків загиблих в Оленівці

Підтверджених списків загиблих та поранених в Оленівці українських військовополонених наразі немає. Про це повідомив представник української влади під час зустрічі із журналістами.



За його словами, російська сторона оприлюднила списки загиблих та поранених в односторонньому порядку. Києву поки що не вдалося їх верифікувати.



Чиновник зазначив, що офіційних відповідей від російської сторони щодо отримання тіл із Оленівки немає.



Київ наполягає на тому, щоб до Оленівки надали доступ не лише представникам міжнародних організацій таких як Міжнародний комітет Червоного хреста, а й представникам української влади.



«Ми бачили попередньо підготовлені могили в Оленівці. Якщо б Україна могла провести своє слідство в Оленівці ми його провели. Але зараз ні Червоний хрест, ні інші міжнародні організації не пропускаються в Оленівку», — підкреслив він.



Він додав, що «є всі ознаки того», що в Оленівці намагаються приховати сліди тортур українських військових.

За словами чиновника, за два місяці Червоний хрест лише один раз мав доступ до бараків у Оленівці, де утримуються полонені українські військові.



На зустрічі представникам ЗМІ також стало відомо, що найближчими днями мав відбутися черговий обмін полоненими. І українська, і російська сторони були готові до такого обміну на півдні України, але відбулося його перенесення через трагедію в Оленівці.

У ніч на 29 липня стався удар по Оленівській колонії на підконтрольному угрупованні «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули близько 50 людей, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватили одна одну в трагедії.



Генпрокурор України Андрій Костін, посилаючись на попередні висновки міжнародних експертів, заявив, що приміщення Оленівської колонії, де тримали українських військовополонених, знищено не ракетами, а термобаричною зброєю.



Міноборони РФ опублікувало списки 48 загиблих і 73 поранених українських військовополонених в Оленівці.



Росія досі не надала доступ Червоному Хресту і ООН до колонії у Оленівці, хоча обіцяла запросити їх.



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