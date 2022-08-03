Розвідка встановила обставини вбивства військовополонених у Оленівці

03 серпня 2022, 18:21

Розвідка встановила обставини вбивства військовополонених у Оленівці

Розвідка встановила деякі обставини вбивства українських військовополонених зі складу полку «Азов» у колонії Оленівки. Про це повідомило ГУР МО України.

За даними розвідки, росіяни навмисне знищили українських військовополонених. Вони намагалися приховати правду про неналежні умови утримання та тортури, що могло б бути доказовою базою в Гаазькому суді. Росіяни не планували здійснювати обмін військовополонених.

Мінування місця утримання українських бійців провели бойовики ПВК «Вагнер» із використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого розповсюдження пожежі у приміщенні.

Допити полонених проводили слідчі т. зв. «МДБ ДНР» спільно з представниками ПВК «Вагнер» та ФСБ РФ. Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої. Такі заходи насамперед були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів. У разі реалізації цього плану представники ФСБ планували залучити українських бранців до зйомки у проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими «здійснених ними злочинів, звірств проти місцевого населення, зречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України».

Наголошується, що допити проводились на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені виявили виняткову мужність та незламну силу волі.

Ще за темою

Місця
Донецька область Оленівка
Організації
ГУР
Події
Війна Вбивство

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:50
Над Святогірськом встановили прапор України
16:42
Окупанти знесли Меморіал пам'яті військовим – маріупольцям, які загинули в українсько-російській війні
15:01
«ДНР» заявила про загибель командирки реактивного артдивізіону
14:12
Кадирову присвоєно звання «героя ЛНР»
13:13
«ДНР»: Російські сили захопили два населені пункти під Горлівкою
11:37
«ЛНР»: На розтяжці у Новоайдарському районі підірвався підліток
10:58
«ДНР»: У Кіровському районі Донецька через обстріл загинула жінка
10:31
В окупованому Донецьку маршрутка наїхала на міну
09:33
«ДНР»: За добу загинуло двоє людей, ще 25 — поранено
08:47
В окупованій Макіївці вночі спалахнула нафтобаза
23:55
Обов'язкова евакуація з Донбасу розпочалася. Обстріл Донецька. Головне за день ►
22:00
«ДНР» заявила про обстріли: Двоє людей загинули та 22 поранені
19:27
У Херсоні повідомляють про вибухи
18:17
Угруповання «ЛНР» пообіцяло 100 тисяч рублів тим, хто втратив майно
17:52
«ДНР»: Кількість поранених жителів Донецька з початку доби збільшилася до 11, є загибла
Всі новини
19:08
ЗСУ успішно стримували наступ російських військ на Донбасі — Генштаб
18:50
Над Святогірськом встановили прапор України
18:21
Розвідка встановила обставини вбивства військовополонених у Оленівці
16:48
Поліція затримала чоловіків, які грабували банкомати на прифронтовій Донеччині
16:42
Окупанти знесли Меморіал пам'яті військовим – маріупольцям, які загинули в українсько-російській війні
16:13
Куди евакуюють населення Донеччини — Кабмін опублікував перелік областей
15:59
641 тисяча українських школярів перебуває за кордоном України — уряд
15:42
Російські війська знищили офіс «Вільного радіо» у Бахмуті
15:01
«ДНР» заявила про загибель командирки реактивного артдивізіону
14:49
ВМС ЗСУ прозвітували про успішну військову операцію на Донецькому напрямку
14:37
Енергетики повернули світло у 14 населених пунктів Донецької області
14:12
Кадирову присвоєно звання «героя ЛНР»
13:50
Судно з вантажем української кукурудзи після перевірки в Туреччині прямує до порту Тріполі
13:13
«ДНР»: Російські сили захопили два населені пункти під Горлівкою
13:01
ЗСУ вчора збили російських крилатих ракет на суму $91 млн — ЗМІ
Всі новини
ВІДЕО
«Зими тут бояться більше за війну». Як живе Миколаївка Донецької області
03 серпня, 12:28
У Донецьку в дах житлової висотки вдарила блискавка
02 серпня, 17:07
У Донецьку обстріляли ділянку Київського проспекту. Там була військова техніка
02 серпня, 13:54

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти