Розвідка встановила обставини вбивства військовополонених у Оленівці

Розвідка встановила деякі обставини вбивства українських військовополонених зі складу полку «Азов» у колонії Оленівки. Про це повідомило ГУР МО України.



За даними розвідки, росіяни навмисне знищили українських військовополонених. Вони намагалися приховати правду про неналежні умови утримання та тортури, що могло б бути доказовою базою в Гаазькому суді. Росіяни не планували здійснювати обмін військовополонених.



Мінування місця утримання українських бійців провели бойовики ПВК «Вагнер» із використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого розповсюдження пожежі у приміщенні.



Допити полонених проводили слідчі т. зв. «МДБ ДНР» спільно з представниками ПВК «Вагнер» та ФСБ РФ. Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої. Такі заходи насамперед були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів. У разі реалізації цього плану представники ФСБ планували залучити українських бранців до зйомки у проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими «здійснених ними злочинів, звірств проти місцевого населення, зречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України».



Наголошується, що допити проводились на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені виявили виняткову мужність та незламну силу волі.