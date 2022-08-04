За добу російські війська зруйнували 11 цивільних об'єктів у Донецькій області

Окупаційні війська накрили вогнем 10 населених пунктів Донбасу, вбили та поранили мирних жителів. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.

Російська армія вдарила по містах Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Часів Яр, Соледар, Мар’їнка, селах Шевченко, Ласточкине, Бахмутське, Георгіївка. Зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об'єктів регіону – 8 житлових будинків, автомобілі тощо.



Минулої доби російська армія стріляла в Донецькій області з авіації, артилерії, танків, РСЗВ «Ураган».

Поліція задокументувала 18 злочинів військ РФ у регіоні та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що минулої доби, 3 серпня, на підконтрольній Україні частині Донеччини від обстрілів з боку російських військ загинули троє мирних жителів.