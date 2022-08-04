В Офісі президента заявили, що непричетні до ранкових обстрілів Донецька

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до ранкових обстрілів Донецька. Про це він сказав у ефірі Breakfast Show.



Він зазначив, що по Донецьку б'ють лише самі росіяни - або «корпуси народної міліції невизнаних кримінальних республік».



«Безглуздо наносити удари по якихось там заходах у Донецьку. Нам необхідно руйнувати три речі: паливні склади, склади з артилерійськими снарядами, для того, щоб зменшити інтенсивність артилерійських обстрілів, вона зменшилася суттєво, і оперативно-тактичні штаби для того, щоб скоротити наступальний потенціал російської армії. Ми воюємо креативно та ефективно. Ось всі ці демонстративні удари вони нам не потрібні, з того погляду, що вони не вирішують жодних завдань», — сказав Подоляк.

Раніше стало відомо, що у центрі Донецька 4 серпня під обстріл потрапив район біля готелю «Донбас палас». Загинули дві людини, п'ятеро постраждали.