Amnesty International обвинили ВСУ в размещении в школах и подтвердили военные преступления армии РФ

Украинские военные создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах, однако такая практика никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки российской армии. Об этом говорится в докладе Международной правозащитной организации Amnesty International.



Отмечается, что создание баз в жилых районах нарушает международное гуманитарное право и подвергает опасности мирных граждан, поскольку превращает гражданские объекты в легитимные военные цели.



Также правозащитники напомнили, что удары российской армии по населенным пунктам неоднократно приводили к гибели и ранениям мирных жителей. В Amnesty International подчеркнули, что ВСУ находятся в оборонительной позиции. При этом в организации заявили, что это «не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права».



Во время расследования, которое проводилось с апреля по июль в Харьковской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях, правозащитники изучали места, по которым Россия вела обстрелы. Также велись опросы очевидцев и родственников погибших. В отчете указано, что украинские силы наносили удары из жилых районов, а также находились в гражданских объектах в 19 городах и селах этих четырех областей. Многие районы были в нескольких километрах от линии фронта.



В организации считают, что у украинских военных была возможность выбора: поблизости находились военные базы и леса, расположенные вдали от жилых домов.



Amnesty International привела свидетельства очевидцев и примеры нарушений. В частности, ВСУ размещали базы в школах, расположенных возле жилых домов, в больницах. Известно об одном случае ведения огня рядом с больницей.



Вместе с тем из-за ударов российской армии вблизи школ с апреля по конец июня погибли и получили ранения несколько мирных жителей.



В Бахмуте Донецкой области, говорится в докладе, украинская военная база располагалась в университете. Он подвергся российскому удару.



В Amnesty International отметили, что гуманитарное право не запрещает сторонам конфликта располагаться в учебных заведениях, в которых не идут занятия. Но военные, при отсутствии веских причин, не должны использовать такие здания, расположенные возле жилых домов.



Правозащитники подчеркнули, что практика украинских военных, которые размещают военные объекты в населенных пунктах, «никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки России». Такие атаки являются военными преступлениями.



«Неизбирательные нападения, в результате которых гибнут или получают ранения гражданские лица или повреждаются гражданские объекты, являются военными преступлениями», — говорится в докладе.



Также перечислены случаи, например, в Харькове, когда российские войска наносили удары по жилым районам, где не было украинских военных.



Правозащитники резюмировали, что стороны конфликта должны разделять военные цели и гражданские объекты и минимизировать ущерб мирным жителям. Властей Украины в докладе призывают размещать силы вдали от населенных пунктов либо эвакуировать мирных жителей из районов, где находятся военные.



Amnesty International в конце июля обращалась за комментарием в Минобороны Украины, но не получила ответа.



Amnesty International в докладе не упоминает, в том числе, о ситуации на оккупированных территориях. Между тем, известны случаи, когда российские силы так же обустраивают базы в школах и других гражданских объектах — как в оккупированных регионах, так и в местах ведения боевых действий в разных регионах Украины.



К примеру, на Изюмском направлении в Харьковской области боевики «ЛНР» расположились в одной из школ. А в Донецке на территории автоцентра «Камаз-Центр» находился склад боеприпасов боевиков «ДНР».