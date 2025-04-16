Вночі росіяни вдарили по приватному сектору Одеси: пошкоджено житлові будинки

Наслідки нічного обстрілу Одеси військами РФ. Фото: МВА

У ніч з вівторка на середу, 16 квітня, росіяни атакували Одесу ударними БПЛА. Мер міста Геннадій Труханов показав кадри із наслідками атаки.

Він зазначив, що внаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення. Проте, інформація про постраждалих не надходила.

«На місці працюють оперативні служби. Після завершення їхньої роботи розпочнуть відновлення комунальні бригади», — зазначив Труханов.

Вночі в Одеській ОВА повідомляли про масштабну атаку БПЛА та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, займання житлового будинку.