Зі Слов'янська евакуювалися 80% жителів — мер

Зі Слов'янська вже евакуювалися 80% жителів. Про це заявив міський голова міста Вадим Лях.



«У місті, де мешкало 100 тисяч населення, зараз залишається близько 20 тисяч. Але все ж таки продовжують їхати щодня в різних напрямках. Це і Кіровоградська область, і Житомирська область, Львівська область є вибір, можна виїхати і до Франції», — сказав він.



За його словами, евакуаційний потік дещо знизився.



«Чекаємо, що все-таки збільшиться кількість охочих, бо не за горами опалювальний сезон. А він, знаємо, буде дуже тяжким, його вже практично не буде», - сказав Лях.



Раніше повідомлялося, що днями розпочався процес обов'язкової евакуації з Донецької області через постійні обстріли з боку російських окупантів та неможливість забезпечити опалювальний сезон у регіоні.