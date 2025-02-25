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Трамп підтвердив, що Зеленський відвідає Вашингтон цього тижня

Доповнено
25 лютого 2025, 23:59

Трамп підтвердив, що Зеленський відвідає Вашингтон цього тижня

Президент України Володимир Зеленський планує цієї п'ятниці 28 лютого, відправитися до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на власні джерела. Також про це написало видання Sky News. Візит нібито має відбутися після того, як офіційні особи погодили умови щодо проєкту угоди щодо корисних копалин.

Білий дім відмовився від коментарів щодо цього питання.

Однак, як пише Sky News, президент США сказав репортерам, що Володимир Зеленський «приїде в п'ятницю» і додав, що президент України «хоче підписати угоду щодо корисних копалин зі мною».

«Ми фактично вже домовилися щодо угоди з рідкоземельних металів», - додав він. Говорячи більш загалом про мирні переговори, Трамп сказав, що миротворчі війська будуть необхідні для України «в якійсь формі».

Угода з видобутку корисних копалин займає центральне місце у прагненні Києва заручитися підтримкою США, оскільки Трамп прагне швидко припинити війну з Росією.

Одне з джерел, яке попросило про анонімність, повідомило Reuters, що Білий дім запропонував візит у п'ятницю.

Офіційні особи з обох сторін погодилися з проєктом з рідкісноземельних металів і рекомендували його підписати, сказало джерело.

Угода може відкрити для США величезні запаси з корисними копалинами України, а Трамп хоче отримати сотні мільярдів доларів, щоб відплатити Вашингтону за його підтримку України.

Інше джерело, знайоме з питанням, сказало, що Зеленський може зустрітися із законодавцями на Капітолійському пагорбі, але графік візиту ще не визначено.

24 лютого Трамп заявив, що він може зустрітися із Зеленським у Білому домі цього чи наступного тижня. Їхня зустріч буде присвячена підписанню договору. Також перед переговорами з президентом Франції Еммануелем Макроном глава США сказав, що питання територіальних поступок України буде частиною переговорів щодо закінчення війни проти Росії.

Минулого тижняТрамп та Зеленський обмінялися ворожими висловлюваннями. Глава Білого Дому назвав українського колегу диктатором без виборів. А Зеленський заявив, що Трамп живе в дезінформаційному просторі, створеному Росією.

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@novosti.dn.ua

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