Під Покровськом ініціатива на боці ЗСУ: у російських військ проблеми на цьому напрямку – DeepState

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

На Покровському напрямку однією з найактивніших ділянок є район села Срібне, де російська армія чинить тиск на позиції українських військових. Про це повідомили аналітики DeepState.



Після постійних штурмів окупанти все ж таки зайняли повністю село Запоріжжя та намагаються розвивати свій успіх у напрямку відрізка Преображенка-Троїцьке-Горіхове. Активними також залишаються райони Котлиного-Удачного, Успенівки, Піщаного та Воздвиженки.



Однак за останні півтора тижня активність просування ЗС РФ поблизу Покровська знизилася, також суттєво впала чисельність штурмових дій. Важливу роль відіграло відновлення з боку Сил оборони, які змогли перетягнути увагу і ресурси росіян, що намагаються відновити втрачені позиції замість проведення нових штурмових дій. За словами аналітиків, згодом на карті з'явиться ще одна синя зона, яка також стала наслідком цих подій.



«Можна сказати, що ворог має поблизу Покровська проблеми з логістикою та ресурсами – як людськими, так і в техніці. Логістичні проблеми передбачають труднощі з проведеннями ротацій особового складу, евакуацією важкопоранених - вони практично їх не забирають, підвозом БК, медициною, продовольством і так далі. Також часто можна побачити штурмові дії за допомогою легкових автомобілів та мотоциклів, а логістику – на ослах та конях. Це почало перетворюватися на систематичність, що відображає певний стан справ росіян. Попри це, вони все одно мають можливість лізти постійно по кілька людей і виснажувати наших військових», – зазначили в DeepState.



Також очікується процес перегрупування військ Росії після суттєвих просувань та вивільнення ресурсів на інших напрямках, що може підняти активність поблизу Покровська. Зараз великі ресурси окупанти залучають біля Курахового та збільшують свою активність поблизу Великої Новосілки.



«Значний вплив на стан справ росіян мають дрони, які завдають ураження по логістиці та зосередженню ворога, зупиняють штурмові дії й так далі. Ситуація може моментально і кардинально змінитись, але поки що все вказує на зниження активності, а оборонна ініціатива поблизу Покровська знаходиться на боці Сил оборони. До речі, це почало простежуватися з початку приходу до ОСУВ «Хортиця» Михайла Драпатого», – резюмували аналітики.

Нагадаємо, що ГУР знищило бронетехніку, артилерію, екіпаж БПЛА та склад боєприпасів росіян на Покровському напрямку.