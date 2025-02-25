Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Україна та США попередньо погодили договір про корисні копалини: у ЗМІ розповіли, що він передбачає

25 лютого 2025, 21:40

Україна та США попередньо погодили договір про корисні копалини: у ЗМІ розповіли, що він передбачає

Київ та Вашингтон попередньо погодили договір про корисні копалини. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на два джерела, поінформовані про перебіг переговорів.

Зокрема, з документа прибрали суму фонду у 500 мільярдів доларів. Згідно з погодженою версією, фонд отримуватиме 50% доходів із природних ресурсів для реінвестування в економіку України. Питання гарантій безпеки не включили до угоди. Він обговорюватиметься окремо – ймовірно, під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Нагадаємо, що 24 лютого Трамп заявив, що він може зустрітися із Зеленським у Білому домі цього чи наступного тижня. Їхня зустріч буде присвячена підписанню договору.

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місця
Україна США
Інше
корисні копалини гарантії безпеки економіка Договір Фонд
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Головне за день: Обстріл Слов'янська. Перший день форуму «Україна: 2025 рік»
16:45
Війська РФ повернулися до грудневих темпів просування в Україні
14:14
В окупованому Маріуполі воду подаватимуть шість годин на добу
21:00
Головне за день: Чому переселенці повертаються? Нічна атака на Україну
23:00
Головне за день: Три удари по Костянтинівці. Проект резолюції про війну в Україні сподобався РФ
16:16
У Донецьку вбито гендиректора притулку «ПіФ» Вікторію Васильєву — місцеві соцмережі
16:00
В окупованій Кадіївці померла онкохвора жінка — її доньці не дозволили приїхати для догляду за матір'ю
23:00
Головне за день: Новий варіант угоди про корисні копалини. Удар по Золочеву
16:16
Окупанти засудили 73-річного жителя ТОТ Запорізької області до 14 років
15:40
У Маріуполі дітей змушують дякувати російським військовим
12:13
На Луганщині росіяни відмивають мільярди рублів на «відновленні» міста, яке не постраждало від війни – ОВА
08:55
Партизани запустили онлайн-школу саботажу проти окупантів
23:00
Головне за день: Удар по Херсону. Україна готова до угоди із США
22:05
«ДНР»: Пушилін погрожує кадровими чистками через тотальні комунальні проблеми в окупованих містах
21:00
Псевдосудді з окупованого Донецька повідомили про підозру у держзраді
17:50
У Маріуполі триває «інвентаризація»: окупанти можуть присвоїти 170 багатоквартирних будинків
17:03
Росія запустила залізничне сполучення між Ростовом та Маріуполем. Навіщо це потрібно окупантам
14:14
У Бердянську партизани ліквідували заступника голови окупаційної адміністрації
11:34
В Азовському морі тоне суховантаж із кукурудзою під прапором Панами
09:57
В окупованому Бердянську вночі біля школи вибухнув автомобіль
усі новини
22:57
Мер Покровська Требушкін попросив Зеленського укласти мир з Росією не повертаючи території: у МВА відповіли
22:16
Росія скинула авіабомбу на житловий сектор Краматорська: репортаж «Новин Донбасу» (Відео)
21:40
Україна та США попередньо погодили договір про корисні копалини: у ЗМІ розповіли, що він передбачає
21:13
ЗСУ знищили російську систему ППО «Стріла-10М4» на Луганщині: це одна з найсучасніших модифікацій
20:02
Авіація РФ кількома хвилями атакувала Костянтинівку: у місті значні руйнування, пошкоджені мости
19:03
РФ скинула авіабомбу на Слов`янськ: пошкоджено будинки
18:55
Армія РФ вдарила по Північному мосту у Костянтинівці: шляхопровід пошкоджений
18:15
Удар РФ по Краматорську: у МВА розповіли про стан поранених, серед яких діти
17:39
Під Покровськом ініціатива на боці ЗСУ: у російських військ проблеми на цьому напрямку – DeepState
16:57
Обстріл Краматорська: кількість поранених різко зросла, серед них діти
16:47
У Покровському районі внаслідок ДТП з вантажівкою чоловіка затиснуло у понівеченому автомобілі
16:47
Краматорський водоканал отримав два спецавтомобілі з Нідерландів
16:19
ГУР знищило бронетехніку, артилерію, екіпаж БПЛА та склад боєприпасів росіян на Покровському напрямку
15:58
Пораховано вартість відновлення України
15:43
Український FPV-дрон знищив російський «Урал» під Селидовим
15:20
Краматорськ вдень потрапив під обстріл: відомо про жертву та пораненого
15:07
На Курахівському напрямку загострилися бої за Костянтинопіль
14:50
У Краматорську пролунав потужний вибух
14:43
На Покровському напрямку ЗСУ знищили російський БТР з екіпажем
14:23
У Часовому Ярі досі залишається близько 200 осіб
усі новини
ВІДЕО
Мер Покровська Руслан Требушкін. Фото: Покровська міськрада Мер Покровська Требушкін попросив Зеленського укласти мир з Росією не повертаючи території: у МВА відповіли
25 лютого, 22:57
Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: «Новини Донбасу» Росія скинула авіабомбу на житловий сектор Краматорська: репортаж «Новин Донбасу» (Відео)
25 лютого, 22:16
Знищений ЗРК «Стріла-10М4» у Луганській області. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російську систему ППО «Стріла-10М4» на Луганщині: це одна з найсучасніших модифікацій
25 лютого, 21:13
Знищений російський танк на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео ГУР знищило бронетехніку, артилерію, екіпаж БПЛА та склад боєприпасів росіян на Покровському напрямку
25 лютого, 16:19
FPV-дрон ЗСУ знищив російський «Урал». Фото: кадр із відео Український FPV-дрон знищив російський «Урал» під Селидовим
25 лютого, 15:43
ЗСУ ліквідували БТР-82 росіян. Фото: скріншот На Покровському напрямку ЗСУ знищили російський БТР з екіпажем
25 лютого, 14:43
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір