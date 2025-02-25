Україна та США попередньо погодили договір про корисні копалини: у ЗМІ розповіли, що він передбачає

Київ та Вашингтон попередньо погодили договір про корисні копалини. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на два джерела, поінформовані про перебіг переговорів.



Зокрема, з документа прибрали суму фонду у 500 мільярдів доларів. Згідно з погодженою версією, фонд отримуватиме 50% доходів із природних ресурсів для реінвестування в економіку України. Питання гарантій безпеки не включили до угоди. Він обговорюватиметься окремо – ймовірно, під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Нагадаємо, що 24 лютого Трамп заявив, що він може зустрітися із Зеленським у Білому домі цього чи наступного тижня. Їхня зустріч буде присвячена підписанню договору.