ЗСУ знищили російську систему ППО «Стріла-10М4» на Луганщині: це одна з найсучасніших модифікацій

Знищений ЗРК «Стріла-10М4» у Луганській області. Фото: кадр із відео

Оператори 412-го полку безпілотних систем ЗСУ знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10М4» у Луганській області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Це одна із найсучасніших модифікацій радянського ЗРК «Стріла-10». Система здатна вражати цілі на відстані до 5 кілометрів та на висоті від 10 метрів. Її завданням було прикривати підрозділи окупантів – насамперед, від українських дронів.

Нагадаємо, що ГУР знищило бронетехніку, артилерію, екіпаж БПЛА та склад боєприпасів росіян на Покровському напрямку.