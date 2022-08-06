«ДНР» повідомила, що в Донецьку загинули четверо людей

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» частині Донецької області за добу загинуло четверо людей. Про це повідомляє так званий «СЦКК ДНР».
Як запевняють у «ДНР», цивільні загинули у Київському та Куйбишевському районах Донецька.
Поранення різного ступеня тяжкості отримали 28 мирних жителів у Київському, Кіровському, Куйбишевському та Петрівському районах Донецька, Ясинуватому, Червоногвардійському районі Макіївки.
Також повідомляється, що сьогодні вранці у своєму будинку на заході Донецька — у Петрівському районі — під вогнем загинула мирна мешканка 1964 року народження.
На підконтрольній українській владі частині Донецької області від обстрілів з боку російських військ за добу загинуло п'ять мирних жителів. 14 людей було поранено.
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