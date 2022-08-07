Російські війська посилюють ППО на території Білорусі – Генштаб

Російські війська розгортають додаткові сили та засоби протиповітряної оборони на території Білорусі. У Чорному морі знаходяться чотири носії крилатих ракет морського базування, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Таку інформацію Генштаб отримав від військових на Волинському та Поліському напрямках України.



Крім цього, для ускладнення ведення повітряної розвідки РФ задіяла комплекси радіоелектронної боротьби.



У готовності до застосування високоточної зброї знаходяться чотири носії крилатих ракет морського базування.



Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневу поразку скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів із боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад РФ на деяких напрямках відмовляється йти в бій і вдається до саботажу, зазначають у Генштабі.