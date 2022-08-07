Российские войска усиливают ПВО на территории Беларуси – Генштаб

Российские войска разворачивают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны на территории Беларуси. В Черном море находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Такую информацию Генштаб получил от военных на Волынском и Полесском направлениях Украины.



Кроме этого для усложнения ведения воздушной разведки РФ задействовала комплексы радиоэлектронной борьбы.



В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.



Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. В результате потерь личный состав РФ на некоторых направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу, отмечают в Генштабе.