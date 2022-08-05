Можна перезимувати у Франції: Куди пропонують евакуюватись жителям Слов'янська

05 серпня 2022, 10:47

Можна перезимувати у Франції: Куди пропонують евакуюватись жителям Слов'янська

Для мешканців Слов'янська, які вирішили евакуюватись, є кілька варіантів безплатного розміщення. Про це заявив міський голова міста Вадим Лях.

«У місті продовжується евакуація громадян. Завтра буде автобус до Покровська — на поїзд до Львова та Кропивницького. Кіровоградська область приймає мешканців Донеччини з безплатним розселенням, організацією харчування та соціальними виплатами», — зазначив Лях.

Також, за його словами, у понеділок, 8 серпня, усі охочі зможуть виїхати до Коростеня Житомирської області. Там теж безплатно розселять, забезпечать харчування та соціальні виплати.

«Ті, хто має закордонні паспорти та право виїзду за кордон, можуть скористатися можливістю перезимувати у Франції. Підібрали для слов'янців чудову муніципальну програму: поселять у сім'ях чи видадуть окреме соціальне житло, забезпечать харчування та соцдопомогу. Діти зможуть відвідувати садок та школу», — поінформував мер.

Нагадаємо, зі Слов'янська вже евакуювалися 80% мешканців.

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