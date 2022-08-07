ЗСУ подавили спробу штурму на Слов'янському напрямі - Генштаб

07 серпня 2022, 20:11

ЗСУ подавили спробу штурму на Слов'янському напрямі - Генштаб

Українські військові придушили спробу ворожих штурмових дій біля Вернопілля на Слов'янському напрямі та відкинули окупантів назад, ворог також не мав успіху під Сіверськом та на Бахмутському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Слов'янському напрямку зафіксовано обстріл біля Довгенького, Великої Камишевахи, Сулігівки, Рідного, Богородичного та Краснопілля. Неподалік Вернопілля окупанти намагалися вести штурмові дії. Українські воїни придушили цю безглузду спробу і відкинули ворога назад», — йдеться у зведенні.

Війська РФ намагалися провести розвідку боєм біля Богородичного та Долини, проте зазнали втрат і відійшли.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Верхньокам'янське, Григорівка, Райгородок, Званівка, також агресор завдав авіаудару біля Спірного.

Противник намагався покращити тактичне становище біля Верхньокам'янського за допомогою штурмових дій, але успіху не мав і відійшов.

На Бахмутському напрямку було зафіксовано ворожі обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Костянтинівка, Яківство, Покровське, Вершина, Кодема та Бахмутське. Ворог задіяв авіацію біля Бахмута, Соледара та Зайцева.

Сили РФ намагалися визначити систему оборони українських військ неподалік Білогорівки силами розвідувальної групи. Група була виявлена та знешкоджена.

Окупанти вели наступ та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Яківна та Вершина, але успіху не мали і відійшов. Біля Кодеми продовжуються бойові дії.

На Авдіївському напрямку сили РФ обстрілювали з артилерії та танків райони населених пунктів Авдіївка, Піски, Шевченка, Нетайлово, Невельське, Красногорівка та Нью-Йорк. Було зафіксовано ворожі авіаудари біля Авдіївки, Мар'їнки, Кам'янки та Володимирівки.

Наголошується, що сили РФ намагалися прорвати оборону українських військ у напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Піски та Мар'їнка. Бойові дії продовжуються.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах ситуація без особливих змін. Агресор здійснив обстріл зі ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Гай та Грем'яч Чернігівської області та Нові Вирки та Миколаївка Сумської області, а також провів повітряну розвідку.

На Харківському напрямку окупанти продовжують артилерійські вогневі поразки по лінії зіткнення, крім цього агресор завдав авіаційних ударів біля Пришибу, Верхнього Салтова та Ртищівки. Також противник провів розвідку безпілотними літальними апаратами.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках сили РФ продовжують обстрілювати вздовж лінії зіткнення. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Микільське, Веселе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Новосілка та Велика Новосілка.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування українських військ, крім того, агресор підтримує високу інтенсивність розвідки БПЛА. Окупанти обстрілювали зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж усієї лінії зіткнення, завдали авіаударів у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка, Новомиколаївка, Олександрівка, Мирне, Велике Артакове та Таврійське. Також сили РФ вели наступальні бої Благодатного, але успіху не мали і відійшли.

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