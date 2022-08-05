Виїхали три поїзди: Як відбувається евакуація з Донецької області

У Покровську. Скріншот

У серпні до Кіровоградської області з Донецької виїхали вже три евакуаційні поїзди. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.



За даними ОВА, можливістю безплатно залишити область скористалися вже 356 людей. Усі вони забезпечуються тимчасовим житлом, виплатами для внутрішньо переміщених осіб та соціальними послугами.



«Всі, хто не залучений до роботи критичної інфраструктури, мають виїхати з області. Особливо важливо це напередодні опалювального сезону. Евакуація рятує життя!», — закликали у Донецькій ОВА.



