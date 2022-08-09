Проведення будь-яких «референдумів» можливе виключно в режимі фейкових новин — Данілов

Проведення «референдумів» на тимчасово окупованих військами РФ територіях України можливе лише як фейк. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов, зазначивши, що РФ не має ресурсів створити навіть видимість проведення так званих «референдумів».



«Рф не вистачає колаборантів. На тимчасово окупованих територіях призначені гауляйтери не можуть сформувати органи управління. Проведення будь-яких «референдумів» можливе виключно в режимі фейкових новин», - написав він у Twitter.

8 серпня, нагадаємо, призначений військами РФ «головою тимчасової адміністрації» Запорізької області Євгеній Балицький заявив про підписання розпорядження про початок підготовки до «референдуму» щодо «приєднання» до Росії. Пізніше виявилося, що РФ планує провести референдум на тимчасово окупованій частині Запорізької області у вересні.