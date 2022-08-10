Рада має намір знову продовжити військовий стан та мобілізацію — Железняк

Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні планує знову продовжити термін дії воєнного стану в Україні та загальну мобілізацію. Про це повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.



«Відповідний указ президента (про продовження терміну дії військового стану в Україні) буде внесено на затвердження Ради найближчими днями... Поки що термін продовження невідомий, але очікується, що він, на жаль, буде досить довгим», - написав він.



Крім того, за словами Железняка, слід очікувати й указ президента про загальну мобілізацію, який прив'язується до терміну дії воєнного стану.



Таким чином Рада продовжить термін дії військового стану вже вчетверте цього року. Востаннє дія військового стану була продовжена на 90 діб до 23 серпня.