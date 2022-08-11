«ДНР» заявила, що отруєнь аміаком не було: Як сьогодні виглядає Донецький пивзавод

11 серпня 2022, 11:28

«ДНР» заявила, що отруєнь аміаком не було: Як сьогодні виглядає Донецький пивзавод

В окупованому Донецьку. Скріншот В окупованому Донецьку. Скріншот

В окупованому Донецьку зросла кількість постраждалих під час масштабної пожежі на пивоварному заводі у Калінінському районі.

Як повідомляє сепаратистський сайт «ДАН», загинув один співробітник підприємства, ще троє поранено.

Крім того, на заводі повідомили, що випадки отруєння після розливу аміаку не зафіксовано. Пожежу вже ліквідовано.

Репортер Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії Андрій Руденко показав, як сьогодні виглядає Донецький пивзавод.

«Внаслідок влучення снаряда стався витік аміаку, на місці досі працюють рятувальники МНС», — запевняє Руденко.



Раніше повідомлялося, що в Донецьку — масштабна пожежа на пивзаводі, стався витік аміаку. Її вдалося ліквідувати. Також «ДНР» заявляла про одного загиблого та двох постраждалих.

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