До $850 мільйонів можуть коштувати знищені у Криму літаки — Forbes

12 серпня 2022, 12:37

До $850 мільйонів можуть коштувати знищені у Криму літаки — Forbes

Різні джерела повідомляють, що на аеродромі «Саки» поблизу селища Новофедорівка в окупованому Криму 9 серпня було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіатехніки — переважно винищувачі та розвідники. Їхня загальна вартість — 650 — 850 мільйонів доларів, підрахував український Forbes.

«За кілька годин до вибухів американська компанія Planet Labs опублікувала знімки супутникового аеродрому — на них видно, що поблизу аеродрому стояло понад 20 літаків. Переважно винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР, один важкий військово-транспортний Іл-76 та кілька вертольотів, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат», — зазначає видання.

Також повідомляється, що на знімках після вибуху видно значну кількість знищеної та пошкодженої техніки, руйнування зазнали технічні будівлі.

Приблизна вартість російських військових літаків:

  • Су-30СМ - 50 мільйонів доларів;
  • Су-24МР - 6 мільйонів доларів;
  • Іл-76 - 86 мільйонів доларів.

Forbes у своїх розрахунках спирається на різні джерела. Наприклад, президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 10 серпня сказав, що Росія втратила на аеродромі «Сакі» дев'ять військових літаків. Подібну кількість наводять українські розслідувачі «Схем».

Раніше повідомлялося, що в Криму сталися вибухи в селищі Новофедорівка в районі військового аеродрому.

У Міноборони Росії заявили, що на аеродромі «Сакі» відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Стверджувалося, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена.

Пізніше підконтрольний РФ «МОЗ» Криму повідомив про п'ятьох постраждалих, зокрема дитину. Їх доправили до лікарні. А «голова» Криму Аксьонов уточнив, що одна людина загинула. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до 14.

Аеродром «Саки» в районі Новофедорівки — один з ключових для російської авіації у Криму. Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ВКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна
Місця
Крим

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:25
«ДНР»: Під час обстрілів Донецька та Олександрівки постраждали двоє людей
14:25
«ДНР»: На території шахти в Макіївці поранено двох людей
13:49
У Донецьку через обстріл згорів склад «Донтехснаба»
13:43
Опубліковани фотографії розбитого та розграбованого військами РФ офісу ФК «Маріуполь»
12:51
В окупованому Мелітополі підірвали соратника колаборанта Балицького - мер Федоров
12:37
До $850 мільйонів можуть коштувати знищені у Криму літаки — Forbes
11:18
У Донецьку повідомляють про обстріли: На шахті Засядька під землею перебували понад 100 людей
10:47
В окупованому Старобільську підірвано авто з «начальником МРЕО» — Луганська ОВА
09:18
В окупованому військами РФ Мелітополі сильний вибух - мерія
00:47
Нова версія вибухів у Криму: у Новофедорівці застосували американську вибухівку? ►
23:55
Пожежа та витік аміаку в Донецьку. Маріуполь чекає на зиму без опалення. Головне за день ►
22:52
Водойми Северодонецька висихають – військова адміністрація
22:41
Медведєв приїхав до окупованого Луганська
16:04
У полоні окупантів перебуває 130 жінок, які вийшли з території «Азовсталі» - Верещук
15:57
Мерія Маріуполя попереджає, що опалення в окупованому місті не буде
Всі новини
15:59
Чи працюють у Донецькій області аптеки, лікарні та банкомати, розповів Кириленко
15:25
«ДНР»: Під час обстрілів Донецька та Олександрівки постраждали двоє людей
15:24
Аварійні бригади енергетиків повернули світло до п'яти населених пунктів Донецької області
14:56
На окуповані території з Псковської області Росії повернуться 60 українців
14:56
РФ до кінця 2022-го року не зможе захопити Донбас — NYT з посиланням на джерела у Білому домі
14:25
«ДНР»: На території шахти в Макіївці поранено двох людей
14:23
Дітей-переселенців можуть взяти до школи без документів
13:49
У Донецьку через обстріл згорів склад «Донтехснаба»
13:48
Україна готується до будь-яких сценаріїв на Запорізькій АЕС. Включно з евакуацією населення
13:43
Опубліковани фотографії розбитого та розграбованого військами РФ офісу ФК «Маріуполь»
12:51
В окупованому Мелітополі підірвали соратника колаборанта Балицького - мер Федоров
12:37
До $850 мільйонів можуть коштувати знищені у Криму літаки — Forbes
12:17
РНБО заявляє, що РФ готує потужну інформаційну кампанію проти Зеленського
11:53
Ракетний удар по Кураховому: Пошкоджено будинки та центр, де ночували переселенці
11:37
У Херсонській області знищено російський склад боєприпасів – ОК «Південь»
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку через обстріл згорів склад «Донтехснаба»
12 серпня, 13:49
Ракетний удар по Кураховому: Пошкоджено будинки та центр, де ночували переселенці
12 серпня, 11:53
У Донецьку повідомляють про обстріли: На шахті Засядька під землею перебували понад 100 людей
12 серпня, 11:18

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти