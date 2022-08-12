До $850 мільйонів можуть коштувати знищені у Криму літаки — Forbes

Різні джерела повідомляють, що на аеродромі «Саки» поблизу селища Новофедорівка в окупованому Криму 9 серпня було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіатехніки — переважно винищувачі та розвідники. Їхня загальна вартість — 650 — 850 мільйонів доларів, підрахував український Forbes.



«За кілька годин до вибухів американська компанія Planet Labs опублікувала знімки супутникового аеродрому — на них видно, що поблизу аеродрому стояло понад 20 літаків. Переважно винищувачі Су-30СМ та розвідники Су-24МР, один важкий військово-транспортний Іл-76 та кілька вертольотів, сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат», — зазначає видання.



Також повідомляється, що на знімках після вибуху видно значну кількість знищеної та пошкодженої техніки, руйнування зазнали технічні будівлі.



Приблизна вартість російських військових літаків:

Су-30СМ - 50 мільйонів доларів;

Су-24МР - 6 мільйонів доларів;

Іл-76 - 86 мільйонів доларів.

Forbes у своїх розрахунках спирається на різні джерела. Наприклад, президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 10 серпня сказав, що Росія втратила на аеродромі «Сакі» дев'ять військових літаків. Подібну кількість наводять українські розслідувачі «Схем».

Раніше повідомлялося, що в Криму сталися вибухи в селищі Новофедорівка в районі військового аеродрому.



У Міноборони Росії заявили, що на аеродромі «Сакі» відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Стверджувалося, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена.



Пізніше підконтрольний РФ «МОЗ» Криму повідомив про п'ятьох постраждалих, зокрема дитину. Їх доправили до лікарні. А «голова» Криму Аксьонов уточнив, що одна людина загинула. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до 14.



Аеродром «Саки» в районі Новофедорівки — один з ключових для російської авіації у Криму. Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ВКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

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