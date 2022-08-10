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Число пострадавших из-за взрывов в Крыму увеличилось, последствия ликвидируют 400 человек

10 августа 2022, 14:22

Число пострадавших из-за взрывов в Крыму увеличилось, последствия ликвидируют 400 человек

В результате взрывов вблизи Новофедоровки в оккупированном Крыму один человек погиб, число пострадавших увеличилось до 14. Об этом сообщил назначенный оккупантами «глава» Крыма Сергей Аксенов.

«Глава» Крыма уверяет, что всем пострадавшим была оказана врачебная помощь.

«Организована работа межведомственного штаба, к ликвидации последствий уже привлечено более 400 человек и 100 единиц техники. В течение недели силами депутатского корпуса республики будет мобилизовано еще более 100 человек», — заявил Аксенов.

По его словам, до конца завтрашнего дня будут оценивать ущерб, и только потом приступят к разбору завалов.

«В пункте временного размещения находятся 252 человека», — сообщил «глава» Крыма.

По его словам, в населенных пунктах  Михайловка и Новофедоровка признаны пострадавшими 62 многоквартирных дома, 20 коммерческих объектов, по частным домам продолжается обход.  

Людям обещают выплатить компенсации.

«Принцип будет такой же, как и в случае подтоплений — по десять, 50 и 100 тысяч рублей», — заявил Аксенов.

Ранее сообщалось, что в Крыму произошли взрывы в поселке Новофедоровка в районе военного аэродрома.

В Минобороны России заявили, что на аэродроме «Саки» произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Утверждалось, что в результате взрыва никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Позже подконтрольный РФ «Минздрав» Крыма сообщил о пяти пострадавших, включая ребенка. Их доставили в больницу. А «глава» Крыма Аксенов уточнил, что один человек погиб.

Аэродром «Саки» в районе Новофедоровки — один из ключевых для российской авиации в Крыму. Там базируется 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

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