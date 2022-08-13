В Міноборони РФ заявили про захоплення Пісок під Донецьком

Населений пункт Піски Донецької області захоплено російською армією, заявили в Міноборони РФ.



Як стверджують у російському відомстві, в результаті наступу селище повністю перейшло під контроль російських сил.



У так званому «штабі тероборони ДНР» також заявляють про захоплення Пісок. Повідомляється, що загалом від 24 лютого захоплено 267 населених пунктів у Донецькій області.



У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначалося, що на напрямках Донецьк — Піски продовжуються бойові дії.

Зазначимо, що ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін вже раніше заявляв про захоплення Пісок. Він приїжджав у селище, проте вулицями не пересувався вільно, а ховався по бараках.