В Міноборони РФ заявили про захоплення Пісок під Донецьком

13 серпня 2022, 14:25

В Міноборони РФ заявили про захоплення Пісок під Донецьком

Населений пункт Піски Донецької області захоплено російською армією, заявили в Міноборони РФ.

Як стверджують у російському відомстві, в результаті наступу селище повністю перейшло під контроль російських сил.

У так званому «штабі тероборони ДНР» також заявляють про захоплення Пісок. Повідомляється, що загалом від 24 лютого захоплено 267 населених пунктів у Донецькій області.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначалося, що на напрямках Донецьк — Піски продовжуються бойові дії.

Зазначимо, що ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін вже раніше заявляв про захоплення Пісок. Він приїжджав у селище, проте вулицями не пересувався вільно, а ховався по бараках.

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